Минфин решил, что делать с утратившими резиденство «удаленщиками» «Интерфакс»: Минфин отказался от идеи ввести 30% НДФЛ для нерезидентов на удаленке

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Минфин РФ отказался от идеи менять правила налогообложения доходов релоцировавшихся россиян, которых отечественные работодатели официально перевели на удаленный режим работы, сообщает «Интерфакс». По словам источника журналистов, министерство при этом настаивает на необходимости в ряде случаев взимать НДФЛ в 30% с гонораров уехавших фрилансеров.

До этого предлагалось поднять налог до 30% для тех, кто лишился резидентства РФ.

Минфин исключил из доработанного документа положение о том, что работодатель должен взимать НДФЛ с выплат сотрудникам, официально дистанционно работающим за границей, рассказал источник. Таким образом налогообложение должно остаться на уровне 13–15%.

Если документ будет принят в таком виде, положение наемных сотрудников, которые работают по трудовому договору, не изменится, считает юрист BGP Litigation Линда Куркулите.

По данным «Интерфакса», согласование поправок в Налоговый кодекс велось в профильных ведомствах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ведет дискуссий и обсуждений о возможных ограничениях на удаленную работу для уехавших россиян. Так он прокомментировал высказывание члена Совфеда Андрея Клишаса, который не исключил введения ограничений для россиян, уехавших из страны после начала частичной мобилизации.