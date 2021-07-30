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Минфин оценил последствия запрета на экспорт бензина

11:47, 30 июля 2021
Минфин оценил последствия запрета на экспорт бензина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Минфин не ожидает выпадения доходов бюджета в случае запрета на экспорт бензина из России. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, слова которого приводит РИА Новости.

Замминистра уточнил, что возможное сокращение экспорта бензина приведёт к увеличению поступления акцизов.

Потому что если бензин не идёт на экспорт, то он идёт на внутренний рынок, где платится акциз, — объяснил Сазанов.

Ранее замглавы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что решение о возможном запрете на экспорт бензина будет принято в ближайшие дни. Эта мера связана с необходимостью стабилизации цен на топливо, и окончательное решение будет базироваться на основе динамики биржевых цен и насыщения биржи объёмами топлива. При этом необходимости в топливных соглашениях с компаниями пока нет, а у самих компаний нет причин не производить эти объёмы или не направлять их на внутренний рынок.

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