Минфин оценил последствия запрета на экспорт бензина

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Выручка «Газпрома» в этом году значительно вырастет по сравнению с прошлым годом из-за увеличения объёмов поставок и роста цен на природный энергоноситель. Такое мнение высказал NEWS.ru заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По его словам, 2021 год станет для поставок российского газа за рубеж очень успешным. Однако эксперт затруднился спрогнозировать точные цифры выручки из-за изменчивой динамики цен на нефть и газ. При...