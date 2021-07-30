Минфин оценил последствия запрета на экспорт бензина

Минфин не ожидает выпадения доходов бюджета в случае запрета на экспорт бензина из России. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, слова которого приводит РИА Новости.
Замминистра
Потому что если бензин не идёт на экспорт, то он идёт на внутренний рынок, где платится акциз, — объяснил Сазанов.
Ранее замглавы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что решение о возможном запрете на экспорт бензина будет принято в ближайшие дни. Эта мера связана с необходимостью стабилизации цен на топливо, и окончательное решение будет базироваться на основе динамики биржевых цен и насыщения биржи объёмами топлива. При этом необходимости в топливных соглашениях с компаниями пока нет, а у самих компаний нет причин не производить эти объёмы или не направлять их на внутренний рынок.