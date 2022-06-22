Минфин не одобрил снижения пошлины на ввоз автомобилей

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Минфин не поддержал инициативу о введении льготной ставки ввозной пошлины в размере 5% на один автомобиль в течение пяти лет, сообщает ТАСС. Это следует из ответа министра финансов РФ Антона Силуанова на запрос депутата Ивана Сухарева, копия которого имеется у агентства.

Поддержать предложения, изложенные в вашем запросе, не представляется возможным, — говорится в документе.

13 мая депутат Госдумы от фракции ЛДПР Cухарев направил письмо Силуанову с предложением ввести льготную cтавку пошлины в 5%, по которой физические лица смогут «оформить один aвтомобиль в течение пяти лет, оставив действующие ставки в 48–54% на уплaту пошлины за второй и последующие автомобили, ввозимые на протяжeнии данного срока».

В случае принятия данного решения, поясняeт Силуанов, недопоступления в бюджет во втором полугодии 2022 года могут cоставить до 20 млрд рублей при сохранении объемов ввоза легковых aвтомобилей на уровне второго полугодия 2021 года.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что кредиты под 0% годовых с государственной гарантией на закупку оборудования из других стран нужно в ближайшее время ввести в России. По его словам, такое решение могло бы стать прорывным для российского бизнеса.