Минфин и ФНС подготовили проект по выводу бизнеса из-под риска блокировки

Минфин и Федеральная налоговая служба доработали законопроект о возможности ФНС блокировать имущество компании или индивидуального предпринимателя, сообщают «Ведомости». Налоговая служба не сможет заблокировать счета компании, отобрать единственное жильё ИП или запретить крупному бизнесу распоряжаться продукцией и сырьём. Это исключение было разработано, чтобы не прерывать деятельность проштрафившегося предприятия.

Как отмечается, запрет на действия с имуществом может быть наложен в отношении недвижимости, транспортных средств, «предметов дизайна служебных помещений» и ценных бумаг.

В настоящее время налоговая служба может вводить обеспечительные меры только постфактум по итогам выездной проверки должника. За это время нарушители Налогового кодекса успевают распродать своё имущество и обанкротиться.

Заблокировать имущество компаний и ИП можно будет сразу после составления налоговым органом акта камеральной проверки и решения о проведении выездной. При этом стоимость заблокированного имущества не должна будет превышать долг, выявленный камеральной проверкой, а также разницу между средней налоговой нагрузкой по отрасли и налоговыми платежами предприятия.

Кроме того, обеспечительные меры не затронут компании с небольшими долгами в сравнении с уплаченными налогами (не более 10% налогов, внесённых за проверяемый период, или три миллиона рублей).

Ранее глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заявил, что ведомство намерено в будущем отказаться от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. Сейчас её подают около 14 млн россиян.