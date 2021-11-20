Налоговая служба РФ намерена отказаться от деклараций 3-НДФЛ

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заявил, что ведомство намерено в будущем отказаться от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. В настоящее время её подают около 14 млн россиян, отметил он в беседе с РБК.

Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев, — пояснил Егоров.

По его словам, возможность отказаться от заполнения деклараций будет зависеть от доступа налоговиков к данным.

Если мы как налоговая служба имеем доступ к данным, по которым можно рассчитать налог, то мы можем себе это позволить. Если у нас нет доступа, тогда остаётся декларировать. Нужно ещё пройти несколько этапов, чтобы плательщики могли спокойно производить уплату, — рассказал глава ФНС.

Он добавил, что ФНС не только контролирует налоги россиян, но и автоматизирует для них сервисы. Уже закончена работа с инвестиционными вычетами, скоро все остальные вычеты тоже будут автоматизированы.

Для вычетов не нужно будет сдавать декларации, они будут автоматизированы. Все вычеты планируем перевести на этот принцип к 2024 году, — подчеркнул Егоров.

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