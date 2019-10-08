https://static.news.ru/photo/6a2d03c0-e9ac-11e9-8703-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Минэнерго представило проект Энергостратегии России до 2035 года. Документ, в частности, прогнозирует падение мирового спроса на нефть после 2025 года.

При этом, считают в ведомстве, пик потребления чёрного золота будет достигнут ранее 2030-х годов.

Крупнейшие мировые компании уже ведут подготовку к резкому изменению ситуации на нефтяном рынке, в том числе инвестируя в возобновляемые источники энергии. Например, норвежская Statoil, вложившая более $6,4 млрд в строительство солнечных ветропарков.

Российские компании пока не собираются выделять средства на подобные программы. В частности, в стратегии «Роснефти» до 2022 года говорится о развитии нефтегазохимии. Возобновляемые источники энергии в документе не упоминаются, передают « Ведомости ».

Как ранее писал News.ru, Москва и Эр-Рияд заинтересованы в том, чтобы цена на энергоресурс не поднималась выше целесообразного уровня. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).