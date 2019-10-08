Москва и Эр-Рияд заинтересованы в том, чтобы цена на энергоресурс не поднималась выше целесообразного уровня.
Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН), передаёт
Согласно прогнозам экспертов, стоимость нефти в 2019 году будет составлять $65 за баррель. Для СА эта цена не является комфортной, поскольку её бездефицитный бюджет начинается от $80 за баррель.
Ранее News.ru писал, что нефть дорожает на фоне напряжённости в Ираке и Эквадоре. Декабрьские фьючерсы Brent выросли на 0,6%, до $58,71 за баррель, WTI — на 0,63%, до $53,08 за баррель.
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