https://static.news.ru/photo/18f5b89e-e9a7-11e9-9c88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Москва и Эр-Рияд заинтересованы в том, чтобы цена на энергоресурс не поднималась выше целесообразного уровня.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН), передаёт ТАСС .

Согласно прогнозам экспертов, стоимость нефти в 2019 году будет составлять $65 за баррель. Для СА эта цена не является комфортной, поскольку её бездефицитный бюджет начинается от $80 за баррель.

Ранее News.ru писал, что нефть дорожает на фоне напряжённости в Ираке и Эквадоре. Декабрьские фьючерсы Brent выросли на 0,6%, до $58,71 за баррель, WTI — на 0,63%, до $53,08 за баррель.