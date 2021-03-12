https://static.news.ru/photo/e21e16fe-8315-11eb-86cb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минэнерго РФ объяснило рост стоимости бензина на АЗС в первую неделю марта. По данным ведомства, подорожание связано с общим изменением индекса потребительских цен с начала года, оптовых цен из-за сезонного роста спроса на топливо.

Текущее изменение цен нефтепродуктов в рознице в первую неделю марта связано с общим изменением индекса потребительских цен (ИПЦ) с начала года, колебаниями оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста спроса на топлива, а также частично возросшего на фоне заморозков спроса на основные топлива, — цитирует чиновников ТАСС.

В министерстве отметили, что профильные эксперты мониторят обстановку на рынке АЗС «в части достаточности поставок, так и сохранения конечных цен на близком уровне к инфляции». Кроме того, в целях сохранения стабильного снабжения топливом потребителей, а также поддержания объёма торгов на бирже кабмин РФ сделал рекомендации в адрес отраслевых компаний.

Им посоветовали увеличить загрузку НПЗ нефтяным сырьём и производство моторных топлив для полного насыщения выросшего спроса внутренних потребностей и наращивания запасов к маю 2021-го, чему, например, способствуют договорённости об увеличении добычи Россией в рамках соглашения ОПЕК+.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в РФ решено ввести постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Такое решение утверждено правительством, распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, а также спрогнозировать потенциальные риски повышения стоимости значимой продукции и вовремя принять сдерживающие меры.