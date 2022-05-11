Минэнерго предложило урезать авиакомпаниям льготы на топливо

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Минэнерго РФ предложило правительству скорректировать механизм демпфера на авиакеросин. По мнению министерства, авиакомпании получают несправедливо большую льготу из-за выросших экспортных цен. Ведомство предлагает от них «отвязаться» и рассчитывать компенсацию, исходя из биржевых цен на внутреннем рынке. Инициатива вызвала резкую критику авиакомпаний, которые опасаются обнуления или сокращения компенсаций на фоне санкций, пишут «Известия».

Минэнерго 13 апреля направило в правительство предложение по корректировке механизма расчета демпфера для авиакомпаний. По их данным, величина компенсации для авиакомпаний, привязанная к экспортным ценам, в марте составила около 57 тысяч рублей за тонну: бюджет компенсировал перевозчикам 85% стоимости керосина. В Минэнерго предложили скорректировать эти меры, сделав размер компенсации для авиакомпаний нулевым либо чисто символическим, авиакомпании же выступают против этой идеи, отмечая, что цены на авиакеросин продолжают оставаться на исторических максимумах. Поэтому демпфер остаётся эффективной мерой поддержки отрасли.

Как напомнил независимый эксперт по налоговой политике Борис Луцет, компенсация призвана не допустить повышения цен на билеты и урезать компенсации отрасли, которая едва ли не сильнее других пострадала от санкций, не следует. Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надёжный партнёр» Дмитрий Гусев, напротив, призывает отказаться от демпферного механизма, заявляя, что авиакомпании должны самостоятельно страховать риски по контрактам.

Ранее сообщалось, что Минтранс видит риски оттока российских пилотов за рубеж, что может привести к дефициту лётного состава уже в ближайшем будущем. Кроме того, к 2025 году в случае снижения пассажиропотока каждому второму пилоту может грозить безработица. По последним данным, в простое находятся около полутора тысяч линейных пилотов и 1,3 тысячи бортпроводников. Возможный дефицит пилотов власти планируют покрывать за счёт профильных учебных заведений, однако эксперты отмечают, что в случае спада перевозок трудоустроить выпускников будет невозможно.