https://static.news.ru/photo/21f64354-41f0-11ea-b571-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Рост ВВП РФ в 2019-м, по оценкам Минэкономразвития, составил 1,4% после 2,5% в 2018-м, что превысило официальный прогноз ведомства (1,3%). В IV квартале увеличение ВВП ускорилось до 2,3% в годовом выражении после 1,7% в III.

В декабре рост составил 2,4% после 1,9% в ноябре (показатель скорректировали с учётом пересмотренных оперативных данных и уточнения оценки за 2018 год), говорится на сайте министерства.

Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минфина РФ, объём поступивших доходов в прошлом году составил 20,188 трлн рублей, расходы были исполнены на 18,220 трлн рублей. Доходы, полученные через ФНС, составили 12,612 трлн рублей, через ФТС — 5,729 трлн рублей, другие федеральные органы — 1,847 трлн рублей. Нефтегазовые доходы были на уровне 7,924 трлн рублей, ненефтегазовые — 12,263 трлн рублей.

По состоянию на 1 января 2020 года средства Фонда национального благосостояния в рублёвом эквиваленте составили 7,77 трлн рублей. Годом ранее их объём был 4,036 трлн рублей.

Как писал NEWS.ru, согласно данным Института международных финансов, одним из самых низких уровней долга в мире сегодня обладает Российская Федерация. В 2019 году общий внешний долг России составлял порядка $500 млрд, при этом собственно обязательства государства (правительства и ЦБ) насчитывают, по данным Банка России, несколько десятков миллиардов долларов.

Защищает сегодня от кризиса Россию и то, что вместе со снижением уровня долга наша страна одновременно стала наращивать объём золотовалютных резервов. Такая экономическая политика дала возможность создать финансовую подушку безопасности на случай внешних шоков.