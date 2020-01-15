https://static.news.ru/photo/c1da4ebe-37a1-11ea-82f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство экономического развития видит риски замедления инфляции ниже 3% в текущем году, сообщил глава ведомства Максим Орешкин.

По его словам, подводить итоги года ещё рано, однако то, что показатель в годовом выражении в I квартале будет ближе к 2% — тренд, который уже сформирован.

Давайте подождём январских цифр, и у нас январские цифры нам больше скажут. Что гадать? — заявил он.

Орешкин также отметил, что несмотря на риски, МЭР пока не меняет прогноз, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Росстат сообщил, что инфляция в России замедлилась до 2,8%. Согласно данным ведомства, с 10 по 13 января текущего года она составила 0,1%. За предыдущий период с 1 по 9 января этот показатель равнялся 0,3%. К 13 января общее увеличение цен достигло 0,4%.