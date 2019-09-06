https://static.news.ru/photo/c9a7f122-d087-11e9-99ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В докладе Министерства экономического развития сообщается, что инфляция в России в 2019 году может составить 3,6–3,8%.

Такие данные ведомство приводит в докладе «Картина инфляции. Сентябрь 2019 года».

При этом Минэкономразвития в августе понизило свой прогноз по инфляции до 3,8% с принятых ранее 4,3%. Глава ведомства Максим Орешкин тогда заявил, что по итогам года возможно и более значительное снижение.

Ранее данные по инфляции предоставил Росстат. По его подсчётам, инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 4,3% в августе. В июле показатель составил 4,6%, писал News.ru.