Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара в 2022 году Минэкономразвития: среднегодовой курс доллара в 2022 году составит 68,1 рубля

Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Министерство экономического развития изменило свой прогноз относительно среднегодового курса доллара в 2022 году. Оно снизило показатель с 76,7 рубля за доллар до 68,1 рубля. Об этом журналистам рассказал федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза Минэкономразвития на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Его слова приводит РИА Новости.

По словам чиновника, весной МЭР подготовило сценарные условия социально-экономического развития РФ на три года, где среднегодовой курс доллара в 2022 году значился на уровне 76,7 рубля за доллар, в 2023 — 77 рублей, в 2024 — 78,7 рубля, в 2025 — 81 рубль за доллар.

Однако теперь прогноз подвергся изменениям, эксперты предсказывают среднегодовой курс доллара в 2023 году на уровне 69,2 рубля за доллар, в 2024 и 2025 — 72,9 и 74,8 рубля за доллар.

Ранее старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос заявил, что курс рубля по отношению к доллару осенью может ослабнуть. Этому есть несколько причин, среди которых спад цен на энергоносители и введение нового бюджетного правила.