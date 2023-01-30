Минэкономики спрогнозировало, как вырастут цены в 2023 году Минэкономики: цены в 2023 году повысятся на 5–6%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Повышение цен в 2023 году будет в рамках прогноза — 5–6%, предположил в интервью «Известиям» первый замминистра экономического развития Илья Торосов. По его словам, уже во втором квартале инфляция в стране может опуститься до целевого уровня, то есть до 4%.

По оценкам, уже во II квартале этого года инфляция может опуститься ниже целевого уровня в 4%. Мы рассчитываем, что рост цен будет в рамках прогноза по году — 5–6%, — сказал Торосов.

Он также подчеркнул, что это средний показатель, а в разных секторах уровень инфляции может значительно отличаться.

По словам первого замминистра экономического развития, несмотря на снижение показателей в торговле в прошлом году из-за рестрикций, отрасль начала восстанавливаться, в том числе благодаря принятым кабмином мерам по параллельному импорту. Торосов подчеркнул, что на это указывает открытие новых магазинов и наполнение полок в торговых центрах.

Ранее Фонд изучения общественного мнения задал россиянам вопрос о том, на какие основные продукты, товары и услуги они заметили рост цен за последний месяц. 38% участников отметили рост цен на мясо и птицу; 34% — указали на рыбу и морепродукты; 31% — на молоко и молочные продукты; 24% — на хлеб и хлебобулочные изделия; 23% — на яйца; 22% — на сахар. Реже респонденты говорили о росте цены на фрукты и овощи (20%), растительное масло, крупы и макаронные изделия и алкоголь.