Миллионы европейцев оказались за чертой бедности

На территории Евросоюза более 24 млн работающих граждан оказались в нищете. Конфедерация европейских профсоюзов видит причину в том, что людям мало платят. Об этом сообщается на Twitter-странице организации.

В период пандемии коронавируса миллионы людей разорились. Конфедерация европейских профсоюзов отмечает, что руководство стран ЕС должно восстановить справедливость и платить людям справедливые зарплаты.

Европейцы сидят на минимальных зарплатах. Пришло время гарантировать людям справедливые зарплаты, — говорится в официальном заявлении общественников.

Также отмечается, что на территории Евросоюза так и не ввели общий порог минимальной оплаты труда.

Ранее сообщалось, что экономист Юрий Гавриленко рассказал, почему Украину ждёт безработица и бедность населения. Он заявил, что аграрный сектор — это единственный двигатель экономического прогресса Украины. Однако в стране нет никакого плана восстановления агропромышленного комплекса. Специалист раскритиковал слова официальных лиц в Киеве, что к 2030 году украинская экономика выйдет на один уровень с государствами Евросоюза. Гавриленко заключил, что все светлые перспективы для украинского государства в экономике — это фантастика.