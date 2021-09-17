Миллер заявил о проработке проекта «Сила Сибири — 2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что проработка проекта «Сила Сибири — 2» позволит поставлять газ не только на запад, но и на восток. Его слова приводит ТАСС.

Предприниматель отметил, что перспективы поставок газа по трубопроводам на текущий день очень большие. В частности, некоторые месторождения смогут работать до 2132 года.

Проработка такого проекта, как «Сила Сибири — 2» на самом деле позволяет поставлять газ из Западной Сибири не только на восток России, не только в крупные промышленные центры Восточной Сибири, но также позволяет поставлять газ на экспорт как на запад, так и на восток, — сказал Миллер.

Он также уточнил, что «Газпром» может резко увеличивать объёмы поставок газа. При этом ситуацию не меняет даже возможное сезонное понижение спроса.

Ранее Миллер заявил, что запасы газа в России являются самыми крупными в мире, их хватит более чем на 100 лет. Так он прокомментировал высказывание главы федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгения Киселёва, который выразил мнение, что запасов газа России хватит на 60 лет при любых сценариях развития экономики.