В «Газпроме» рассказали, на сколько хватит запасов российского газа

Запасы газа в России являются самыми крупными в мире, их хватит более чем на 100 лет, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на 24-м годовом общем собрании Международного делового конгресса. Его слова приводит ТАСС.

Миллер добавил , что некоторые месторождения, которые «Газпром» обустраивает на Ямале, будут работать до 2132 года. В связи с этим открываются немалые перспективы поставок трубопроводного газа.

Запасы газа в России, запасы газа «Газпрома», являются самыми крупными в мире, и мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших 100 лет, — сказал Миллер,

Ранее глава федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселёв заявил, что запасов газа России хватит на 60 лет при любых сценариях развития экономики. Кроме того, жители России могут не беспокоиться о таком источнике энергии, как нефть, на протяжении примерно 58 лет, и с развитием технологий рубеж исчерпания топлива будет постоянно отодвигаться.