Роснедра рассекретили срок, на который России хватит нефти

https://static.news.ru/photo/a4f5be3e-3136-11eb-93c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё около 58 лет жители России могут не беспокоиться о таком источнике энергии, как нефть. При сегодняшнем уровне развития технологий на полвека топлива хватит, сообщил замминистра природных ресурсов и экологии, глава федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселёв.

Рентабельных из них, в соответствии с данными инвентаризации запасов, хватит на 19 лет, - уточнил он в интервью «Российской газете».

Это всё очень условные показатели, добавил чиновник. Пересмотр будет с развитием технологий. Этот рубеж будет постоянно отодвигаться, уверен Киселёв.

В любом случае, запасами газа при любых сценариях развития экономики Россия обеспечена ещё на 60 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что инвентаризация экономики разработки месторождений природных ресурсов, проведённая по поручению правительства РФ, показала, что из 30 млрд тонн извлекаемых запасов нефти в стране только 36% являются рентабельными.

Такие данные привёл заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. По его мнению, низкая рентабельность связана с ухудшением возможностей по освоению запасов.