МИД РФ направит свыше 2 млрд рублей на цифровизацию

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Министерство иностранных дел России планирует в период с 2021 по 2023 годы потратить 2,3 млрд рублей на внедрение цифровых технологий. Основную статью расходов составляет повышение уровня надёжности и безопасности информсистем ведомства и их технологической независимости от иностранных государств.

Согласно приказу, опубликованному на сайте Федеральной государственной информационной системы координации информатизации (ФГИС КИ), расходы будут распределяться следующим образом: в 2021 году — 775 млн, в 2022 — 782 млн, в 2023 — 792 млн рублей. Средства будут направляться на проекты, связанные с выдачей паспортов РФ за пределами страны, разработку собственного интеллектуального веб-чата, а также информационно-аналитической системы на основе искусственного интеллекта.

В программе ведомства два сценария — базовый и развития. В соответствии с первым к 2023 году 83% бюджета министерства на закупку ПО и платформ должны тратиться на российскую продукцию. Согласно второму сценарию, этот показатель в 2023 году должен составить 90%.

Во внешнеполитическом ведомстве подробности проекта не раскрывают, ссылаясь на гостайну. Эксперты полагают, что министерство запланировало создать аналог зарубежных систем для сбора и анализа данных о разных странах, а также о происходящих в мире конфликтах, сообщает «Коммерсант».

Ранее NEWS.ru писал, что московский департамент информационных технологий опубликовал на сайте госзакупок тендер на доработку системы сбора и хранения персональных данных москвичей. Реализация проекта оценивается в 185 млн рублей. В системе будут содержаться сведения не только о документах горожан, но и их фактических доходах, месте проживания и работы, успеваемости детей в школе и другая информация. По мнению властей столицы, система позволит ускорить предоставление государственных услуг.