Международные резервы России снизились на $6,9 млрд за неделю

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Международные резервы России на 8 сентября 2023 года составили $576,6 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Банка России. По данным регулятора, за последнюю неделю резервы снизились на $6,9 млрд, или на 1,2%. По мнению специалистов Центробанка, это снижение связано с отрицательной переоценкой.

Объем международных резервов по состоянию на 8 сентября составил $576,6 млрд, сократившись за неделю на $6,9 млрд, или на 1,2%, преимущественно вследствие отрицательной переоценки, — говорится в сообщении.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении российского правительства и Центробанка РФ. Они формируются не только из иностранной валюты, но и из монетарного золота. Кроме того, резервы состоят из специальных прав заимствования и резервной позиции в Международном валютном фонде.

В грядущую пятницу, 15 сентября, в Центробанке России состоится очередное заседание по ключевой ставке. По мнению аналитиков, рассчитывать на ее снижение в ближайшее время не приходится. Финансовый аналитик Совкомбанка Михаил Васильев же допускает, что она может вырасти до 14% годовых. Окончательное решение будет вынесено в зависимости от динамики курса рубля и данных по инфляции.