Между трёх полюсов: зашатается ли кресло под министром Козловым

Ресурсная база развития России стремительно истощается, а перспективы её наращивания не радужны. Между тем задача по наполнению и воспроизводству ресурсного потенциала России на особом контроле главы государства. Однако ведомства, которые за это отвечают, оказались зажаты трудновыполнимыми условиями в тиски. Почему глава Минприроды Александр Козлов оказался не в лучшем положении — в материале NEWS.ru.

Обострение конкуренции за природные ресурсы

Удовлетворение растущих потребностей человечества нуждается в вовлечении всё больших объёмов природных ресурсов. А замедление технологического прогресса приводит к истощению природы. Мир может оказаться на грани выживания. Поэтому страны спешат застолбить за собой право на добычу ресурсов в новых регионах, где раньше их никто не добывал, например, в Арктике.

Поспешность объяснима, ведь конкуренция глобальных игроков нарастает. А вместе с ней нарастает и агрессивность, с которой они используют имеющиеся инструменты давления друг на друга. Ни для кого не секрет, что экологическая повестка может быть инструментом сдерживания конкурентов. В сегодняшних же условиях международные отношения становятся частью политической борьбы внутри стран. Внутренние игроки могут играть за разные команды. И даже у общего дела может появиться проигравшая сторона.

Хорошим примером будет история Тенгиза — нефтегазового месторождения в Казахстане. Ещё во времена СССР советское правительство было вынуждено продать эксклюзивные права на его разработку американской компании Chevron. Это связано с тем, что Советский Союз был не в состоянии обеспечить безопасную эксплуатацию месторождения. Сделку провели в 1990 году. Вскоре Союз развалился, и перед уже независимым Казахстаном возникла проблема, как вести дела с американцами. В итоге республика потеряла 30% собственности на недра Тенгиза. Свой пакет пришлось распродать, чтобы более опытные юристы, менеджеры и инженеры иностранных компаний помогли построить процесс добычи и дележа. Чтобы не потерять всё. У Казахстана осталось всего 20% акций предприятия с распределённым контролем. Злые языки шутят, что это как 20% суверенитета.

Тенгиз chevron.com

Ещё со времён раздела европейцами африканского Конго великие державы договорились, что добывать свою часть природных богатств каждая сторона может беспрепятственно, если соблюдает безопасность на своём участке. С тех пор плотность пут, которыми окутана эксплуатация недр, только увеличилась.

В нашем королевстве...

У президента России ресурсный потенциал государства на особом контроле. Именно по поручению Владимира Путина Счётная палата провела аудит деятельности в сфере геологоразведки и добычи полезных ископаемых.

Ведомство оценило риски, которые мешают импортозамещению дефицитных природных ресурсов.

В итоге выяснилось, что стратегическими и дефицитными природными ресурсам Россия обеспечена на 32% (хотя ещё в 2018 году былo 63%). По ключевым сырьевым ресурсам (нефти и газу) приходится списывать огромную долю «открытий». Например, по причине неподтверждения запасов мы потеряли 6,041 трлн кубометров газа — а это более девяти годовых объёмов добычи, которые ставятся на госбаланс, то есть учитываются. Эти данные появились в отчёте Счётной палаты от 20 мая 2021 года.

Не проводятся геологоразведочные работы в отношении более 86% видов твердых полезных ископаемых, в том числе по 12 видам из 29 импортируемых. При этом системный комплекс мер по импортозамещению, за исключением отдельных мероприятий по титану и марганцу, не определён, — говорится в документе.

За последние три года бюджет выделил на поиск и разведку полезных ископаемых 87 млрд рублей, однако план провалили по 20 видам стратегических и дефицитных ресурсов, таким как арктическая нефть, золото, серебро, алмазы, уран, хромовые руды, свинец, вольфрам. При этом Россия на 100% зависит от импорта титана, хрома, марганца и лития, на две трети закрывает за счёт импорта потребности в бокситах и почти наполовину — в меди.

Добыча руды на Расвумчоррском руднике в Мурманской области Павел Львов/РИА Новости

В целом анализ показал, что управление государственным фондом недр осуществляется недостаточно эффективно.

Указанные риски относятся к различным категориям: от политических и экономических до правовых и операционных, — резюмирует автор доклада Алексей Каульбарс.

Счётная палата констатировала риски не только в конкурентоспособности России на внешних рынках, но и предупредила об ухудшении экологической ситуации:

Как показала проверка, именно непередовые технологии сегодня являются одним из наиболее критических рисков для дальнейшего развития отрасли. Так, при проведении геологоразведки и разработке месторождений зачастую используются технологии, не позволяющие обеспечить эффективную переработку, обогащение и комплексное извлечение полезных ископаемых. В результате технологическая отсталость горнодобывающего комплекса приводит к существенным потерям минерального сырья при его добыче и переработке, а также способствует обострению экологических проблем, связанных с размещением извлеченной горной массы в окружающей среде.

И здесь возникает интересный вопрос: можно ли сохранить баланс между поставленными правительством задачами, интересами корпораций и требованиями надзорных ведомств? Не является ли подобное равновесие заведомо недостижимым?

Материалы проверки Счётной палаты недвусмысленно намекают на недоработки главы Минприроды Александра Козлова. Именно ему поставлена задача отчитываться о расширении ресурсной базы России. Но в условиях давления надзорных органов, конкуренции корпораций, старения инфраструктуры это сделать очень непросто. Министр должен лавировать между трёх полюсов — надзором, корпорациями, правительством.

Но и это не самое страшное.

Марш-бросок в Арктику

Госдума 26 мая приняла в первом чтении законопроект, отменяющий федеральную экологическую экспертизу проектной документации части объектов социальной и транспортной инфраструктуры на территории Арктической зоны.

Против обязательной экоэкспертизы в Заполярье, введённой в прошлом году, активно высказываются главы северных регионов, а также представители нефтегазовых и строительных компаний.

PJSC Lukoil/via Globallookpress.com

Однако предложения «сырьевиков» активно осудили во Всемирном фонде дикой природы (WWF). По словам директора российского отделения организации по экономическим и правовым вопросам охраны природы Екатерины Хмелёвой, документация строительства буровых скважин для геологоразведки и добычи углеводородов должна быть объектом государственной экологической экспертизы, поскольку любое негативное воздействие на арктические экосистемы приводит к значительным последствиям.

На первый взгляд, законопроект, отменяющий экспертизу, создан в пользу добывающим компаниям. Можно даже подумать, что это результат жёсткого лоббирования корпорациями своих интересов. Однако если посмотреть на проблему глубже, реальными бенефициарами ускоренных темпов освоения Арктики могут оказаться силы, пока остающиеся в тени. Российские компании при поддержке государства проведут разведку, построят инфраструктуру, начнут осваивать месторождения, затратят на это огромные средства. Но потом окажется, что страдает экология, кроме того, добыча ведётся с большими потерями. А пока суд да дело, подрастут новые хозяева, которые унаследуют эту землю.

Как говорил герой легендарного фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих»:

Что же это такое получается, а? Я золотишко собрал, приготовил, а ты всё себе захапал. Нехорошо...

Ведь в СССР тоже никто не думал, что разведанный и освоенный Тенгиз окажется чьей-то чужой собственностью, причём без какой-либо компенсации.