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Мэрия Москвы опубликовала список регионов, куда планируется вывозить неутилизированный столичный мусор. Согласно документу, его повезут на полигоны, в том числе в Калужскую (экотехнопарк «Калуга» в деревне Михали, полигон около деревни Бронцы), Владимирскую (Александровский район) и Тульскую (около посёлка Дубна) области.

Как пишет газета «Ведомости», общественное обсуждение проекта новой схемы обращения с отходами Москвы до 2029 года завершается в понедельник, 16 декабря. Концепция предусматривает, что столичный мусор будут сортировать и размещать...