Формирование государственного интегратора на базе «Сколково», которое поручил проработать премьер-министр Дмитрий Медведев, может привести к замедлению развития цифровой экономики и лишению частных компаний финансирования.
Мнение участников рынка в соответствующем письме выразил исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ, в ассоциацию входят 1С, «Росплатформа», ABBYY, Softline, Cisco, Acronis и другие крупные ИТ-разработчики) Николай Комлев.
Он направил обращение вице-премьеру Максиму Акимову и председателю фонда «Сколково» Аркадию Дворковичу.
Получение письма на данный момент подтвердил только вице-премьер, передаёт
Как писал NEWS.ru, ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова сообщила, что в скором времени МВД начнёт выдавать электронный документ, удостоверяющий личность, который заменит бумажный паспорт. Нововведение будет реализовано в рамках программы «Цифровая экономика».
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