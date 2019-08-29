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Доля государства в экономике находится на высоком уровне, а вот малый бизнес развит недостаточно, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время заседания правительства, посвящённого докладу ФАС о состоянии конкуренции в России. В связи с этой проблемой он напомнил о специальном национальном проекте.

По его словам, здоровая конкуренция является одним из самых важных условий развития и работы рыночной экономики, а также лучшим механизмом отбора эффективных идей и решений.

Глава правительства подчеркнул, что экономика во всём мире меняется. Так, разнообразие природных ресурсов и низкая стоимость труда уступают место технологиям и инновациям.

Однако Медведев отметил, что цифровые технологии применяются не только в позитивном ключе, но и «для завуалированной монополизации рынка и картельных сговоров», передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что председатель Счётной палаты Алексей Кудрин считает необходимым вдвое уменьшить контроль российских предпринимателей, чтобы бизнес смог нормально развиваться. По его словам, он сам «боялся этой цифры», однако это мера необходима, несмотря ни на что.