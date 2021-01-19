МЭА ухудшило прогноз роста спроса на нефть в 2021 году

https://static.news.ru/photo/44cabe4e-5ad3-11eb-8dc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз роста глобального спроса на сырьё в 2021 году на 0,3 миллиона баррелей в сутки (до 5,5 миллиона).

Согласно прогнозу агентства, мировой спрос на сырьё в 2021 году будет держаться на уровне 96,6 миллиона баррелей в сутки, предложение будет расти на миллион баррелей в сутки, передаёт Lenta.ru со ссылкой на доклад агентства.

Ухудшение прогноза аргументируется продолжающей оставаться напряжённой ситуацией с распространением коронавируса в мире.

Отмечается также, что в США в текущем году продолжится снижение добычи нефти, в мире продолжится сокращение глобальных запасов сырья.

Доходы РФ от экспорта нефти за первые 11 месяцев 2020 года обрушились на 40,9% по отношению к январю — ноябрю 2019 года. За этот период с продажи чёрного золота РФ получила $66,391 млрд. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). В стоимостном отношении экспорт сырой нефти за 11 месяцев принёс $66,39 миллиарда, а физический объём продаж упал на 11% и составил 220,241 млн тонн. Российские компании от продажи нефтепродуктов за указанный период получили $40,7 млрд. Это на 33% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, писал NEWS.ru.