Матвиенко призвала сократить «чудящие» контролирующие органы в России

Совет Федерации намерен обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением реформировать систему контрольно-надзорных органов, сократив их штат и ограничив полномочия по проведению проверок. Как заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, которую цитирует «Интерфакс», в настоящее время работу контрольно-надзорных органов никто не контролирует, что поощряет безнаказанность действий.

Они на местах так чудят, такое творят, что бизнес просто стонет, — подчеркнула Матвиенко.

Ранее, 24 марта, МВД России отменило все плановые проверки малого и среднего бизнеса, за исключением ревизий, касающихся непосредственно вопросов обеспечения безопасности. Эти меры призваны минимизировать административное давление на малый и средний бизнес.

После этого стало известно, что бизнесмены могут жаловаться на незаконные проверки в Корпорацию «МСП» и на портале госуслуг, где также можно оспорить нарушенную процедуру проверки, выявленные нарушения, действия должностного лица и назначенные меры. Для этого нужно указать учётный номер обжалуемой проверки, который можно выбрать из предлагаемого списка Единого реестра. Следует описать суть претензий к проверяющим и приложить необходимые материалы.

Корпорация «МСП», в свою очередь, добилась отмены уже сотни результатов проверок во время моратория на них в пандемию коронавируса. Обратиться к ней за помощью можно через форму на сайте ведомства.