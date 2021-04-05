Компании накопили в банках РФ рекордный $61 млрд

https://static.news.ru/photo/31db5bb8-9697-11eb-b244-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средства в иностранной валюте на счетах компаний в банках РФ на 1 марта 2021 года достигли исторического рекорда — $61 млрд.

Это на 51,6% больше прошлогоднего показателя, что в долларах составляет 20,8 млрд, сообщает РИА Новости со ссылкой на расчёты начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего.

Эксперт отмечает, что больше всего сбережения росли в период с 1 ноября 2020 года по 1 марта 2021 года, когда банки получили $16,7 млрд. Из-за такого роста чистые валютные активы банков РФ снизились с плюс $2,9 млрд (на 1 ноября 2020 года) до минус $13,8 млрд (на 1 марта 2021 года). По словам эксперта, это тоже рекорд.

Отрицательное значение чистых валютных активов означает, что валютных активов не хватит для расчёта по валютным обязательствам, — пояснил Осадчий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские налоговые ведомства начали обращаться к одной из норм закона о валютном контроле, в течение 16 лет фактически являвшейся «спящей». Три предприятия оштрафовали за невозврат валютной выручки от зарубежных строительных контрактов, рассказали журналистам профильные юристы, защищавшие в суде фирмы, наказанные именно по данному пункту.