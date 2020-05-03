Мантуров пообещал загрузить автопром на 100%

https://static.news.ru/photo/bb5eb7a4-8d56-11ea-8073-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Предприятия российского автопрома будут на 100% загружены производством общественного транспорта в 2020 году. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В эфире телеканала «Россия 24» он также отметил, что опережающие поставки по госзакупкам в мае–июле составят 33,5 тыс. автомобилей. Это позволит автопрому пережить тяжёлый период.

Ранее NEWS.ru писал, что «Группа ГАЗ» разработала модификации автобусов с антибактериальными поручнями, бесконтактными кнопками остановки по требованию, сенсорными диспенсерами для дезинфекции рук и кварцевым рециркулятором. Уже в конце мая предприятие будет готово предложить эти автобусы заказчикам.