В России создали противовирусные автобусы

https://static.news.ru/photo/96392282-862d-11ea-977b-fa163e074e61_660.jpg Фото: GAZ/facebook.com

«Группа ГАЗ» разработала модификации автобусов с антибактериальными поручнями, бесконтактными кнопками остановки по требованию и сенсорными диспенсерами для дезинфекции рук. Об этом на совещании по вопросам развития отечественного автопрома, которое провёл президент РФ Владимир Путин, заявил руководитель предприятия Вадим Сорокин.

Наши инженеры разработали специальные противовирусные модификации автобусов — от «Газелей» до ЛиАЗов, оснащённые дополнительными средствами защиты. Это и антибактериальные покрытия поручней, и встроенный кварцевый рецеркулятор воздуха, и сенсорные диспенсеры для дезинфекции, и бесконтактные кнопки остановки, — цитирует РИА Новости главу «Группы ГАЗ».

По его словам, уже в конце мая предприятие будет готово предложить эти автобусы заказчикам.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин 24 апреля запланировал в режиме видеоконференции совещание по ситуации в отечественной автомобильной промышленности, которая начала переживать проблемы. В мероприятии принимают участие глава КамАЗа Сергей Когогин, руководитель «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин, директор «Соллерс» Вадим Швецов, президент АО «АвтоВАЗ» Ив Каракатзанис. Приглашены министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Минпромторга Денис Мантуров.