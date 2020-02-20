https://static.news.ru/photo/581d0186-53be-11ea-848d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев считает, что деньги от продажи Сбербанка пойдут не на социальные программы для населения России, а уйдут американским «ротшильдам и рокфеллерам». Сделку, по которой Центробанк, получив «за копейки» Сбербанк, а теперь продаёт его за 1,250 трлн рублей, он назвал лишь ширмой.

Это государство, отдав ему за копейки, теперь за бешеные деньги выкупает. Это похоже реально на выкуп у кого-то, но не у нас. Потому что зачем государство само у себя выкупает? Это просто выглядит как ширма, — рассказал «Царьграду» Малофеев.

Он считает, что история со Сбербанком на этом не заканчивается, теперь нужно смотреть, сколько из этих денег «уйдёт» за границу, а сколько останется в стране.

Как писал NEWS.ru, Сбербанк могут внести в список стратегических предприятий после его перехода под контроль российского правительства. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев на заседании комитета Госдумы РФ по финансовому рынку. Чиновник подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.