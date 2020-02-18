https://static.news.ru/photo/cbfd3754-52f8-11ea-bbc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбербанк может быть внесён в список стратегических предприятий после того, как финансовая структура перейдёт под контроль правительства России. Об этом в среду, 19 февраля, сообщил на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев.

Он подчеркнул, что в настоящее время окончательное решение по данному вопросу ещё не принято. По стратегическим предприятиям, отметил замминистра, проходит отдельная процедура по реализации и уменьшению пакета государства.

Предполагаю, что, вполне возможно, именно такая процедура будет предусмотрена, — приводит ТАСС слова Колычева относительно нового вероятного статуса Сбербанка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что федеральный бюджет получит около 2,5 триллиона рублей после покупки контрольного пакета акций Сбербанка у Центробанка. Правительство решило растянуть сделку на четыре года, чтобы регулярно пополнять казну до 2024-го.