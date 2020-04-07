Лукашенко упрекнул нефтяные державы в картельном сговоре

https://static.news.ru/photo/0cd42dfc-5f27-11ea-88b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крупные нефтяные страны, такие как США, Саудовская Аравия и Россия, вступили в картельный сговор, чтобы повысить цены на топливо. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Они уже напрямую, то ли оправдываясь друг перед другом, начинают говорить и играть на повышение цен на нефть. Налицо — картельный сговор, — цитирует РИА Новости главу государства.

По его словам, президент США Дональд Трамп считает деятельность ОПЕК+ и договорённости вокруг цен на нефть преступными, однако страна, несмотря на это, в переговорах участвует.

Лукашенко также с сожалением констатировал, что Белоруссия на эту ситуацию повлиять не может.

Глаза у всех позеленели, когда почувствовали падение доходов. Мы за этим наблюдаем. Нам надо в этой ситуации сориентироваться. И, если необходимо, приспособить свою экономику и своё общество к тому, чтобы не понести потери, — сказал президент.

Как писал ранее NEWS.ru, Россия пока не может договориться с Саудовской Аравией об условиях сделки по добыче нефти. Камнем преткновения между сторонами является вопрос о том, как целевой объём сокращения распределится между участниками сделки. Эр-Рияд предлагает рассчитывать квоту на основании текущих уровней. Однако на эти условия вряд ли пойдёт Москва.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.