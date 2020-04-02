Лукашенко назвал цену российского газа для Минска с учётом логистики

https://static.news.ru/photo/860c181c-74d8-11ea-9473-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Цена на российский газ для республики должна составлять $40–45 за тысячу кубометров с учетом логистики. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лидер Белоруссии напомнил, что цены на нефть упали. По его словам, российская нефть в Германии стоит $80 за баррель с учётом логистики, а Белоруссия находится гораздо ближе, и цены на неё должны быть ниже.

В Беларуси фактически цена получится с учётом логистики около 40–45 долларов, — цитирует Лукашенко РИА Новости.

Ранее белорусский премьер Сергей Румас заявил, что покупка нефти у России по цене $4 за баррель может состояться в апреле 2020 года.

Как писал NEWS.ru, Белоруссия не получает российскую нефть с начала 2020 года из-за того, что «Белнефтехим» не договорился о цене с поставщиками из России. Лукашенко обвинил российскую сторону в давлении на страну и пообещал найти нового продавца углеводородов.