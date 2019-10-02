https://static.news.ru/photo/c69c2bac-e51c-11e9-943e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Глава ливийской национальной компании NOC Мустафа Саналла обсудил с «Газпромом» возобновление сотрудничества. Встреча состоялась на полях Российской энергетической недели.

Конечно, есть некоторые трудности. Но мы обсудили, как их можно нивелировать. Речь идёт о добыче на проектах С96 и С97. Надеюсь, в этом месяце наши эксперты соберутся и обсудят это, — сказал Саналла журналистам в кулуарах форума, передаёт ТАСС.

Глава NOC также добавил, что 4 октября планирует встретиться с руководством «Татнефти», которая до начала военного конфликта работала в Ливии.

Ранее News.ru писал, что российские нефтекомпании ищут возможность реализоваться в Аргентине. Более десяти предприятий приняли участие в 12-й выставке нефти и газа, которая прошла в конце сентября в Буэнос-Айресе. В ходе поездки было подписано рамочное соглашение с одной из аргентинских компаний. В документе не прописаны условия, сроки или конкретная цена, но есть спецификация продукции, на основании которой уже можно осуществлять поставки.