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Ответственность за печальные перспективы Клайпедского порта лежит исключительно на политическом руководстве Литвы. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Клайпедский порт можно рассматривать как иллюстрацию противоречий Литвы между собственными национальными интересами и настроениями США, — приводит слова Оленченко ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт отметил , что данная ситуация иллюстрирует противоречия Литвы между собственными национальными интересами и настроениями США. Так, представители США подталкивают политическое руководство Литвы к конфликтам с Россией, давлению на Белоруссию и участию в дестабилизации обстановки.

По его мнению, для улучшения ситуации Вильнюсу предстоит проделать работу над ошибками и сделать выбор между национальными интересами и подчинении более крупным политическим игрокам.

Оленченко пояснил, что Белоруссия переправляла через литовскую территорию удобрения, нефть и нефтепродукты. Позже Минск решил перенаправить экспортные потоки в порты России. По словам Оленченко, такая реакция Белоруссии логична.

Попавшие под санкции предприятия формировали грузопоток главных морских ворот прибалтийской страны. Среди них: «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк-Стекловолокно», «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и «Белнефтехим США».