Ликсутов: Renault не сможет выкупить завод «Москвич» Власти Москвы: Renault не сможет выкупить завод «Москвич» назад

Максим Ликсутов / Фото Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что завод «Москвич», взятый столицей России на баланс после ухода Renault, останется российским. Бывший собственник не получит возможности выкупить его обратно, отметил он в беседе с изданием «Москва 24».

Важно, что, когда мы получили завод, это была позиция принципиальная мэра города, что у нас нет опциона на обратный выкуп со стороны компании Renault, то есть этот завод будет всё время российским, — подчеркнул заммэра.

Он добавил, что перед руководством предприятия поставлена задача по максимуму использовать компоненты, произведённые в России.

Ранее стало известно, что Максим Ликсутов заявил: завод «Москвич», на котором раньше производились автомобили Renault, сможет выпускать машины для такси и каршеринга столицы и Подмосковья. На сегодня столичным правительством уже сформирована рабочая группа с крупнейшими компаниями-агрегаторами, которые занимаются столичным такси, отметил он.