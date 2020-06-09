Кутепов назвал условия газификации России к 2024 году

https://static.news.ru/photo/51e94084-5a73-11ea-92a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Jianwei/Xinhua/Global Look Press

Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов объяснил, какие условия должны быть соблюдены для исполнения поручения президента по плановой газификации России к 2024 году.

Для того чтобы выполнить план по газификации страны, необходимы точные данные по топливно-энергетическому балансу (ТЭБ) и их синхронизация с требованиями, которые утверждены Министерством энергетики, приводит сообщение Андрея Кутепова «Парламентская газета».

Он отметил, что пока данные не соответствуют. По словам Андрея Кутепова, решить эту проблему поможет единая информационная система мониторинга состояния ТЭБ по всем регионам.

Отмечается, что глава Комитета Совета Федерации по экономической политике направит 9 июня письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с соответствующим предложением.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин распорядился полностью газифицировать Россию до 2030 года. Планируется, что газификация страны будет проходить поэтапно в 2024–2030 годах. По словам президента, нужно подключить дома к газоснабжению без привлечения средств граждан.