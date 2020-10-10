Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов

На открытии торгов Московской биржи 12 октября курс доллара по отношению к рублю вырос на 0,21%, курс евро — на 0,13%.
По данным торгов на 10:00 мск, курс доллара составил 76,93 рубля, курс евро — 90,93 рубля. Уже через пять минут после начала торгов доллар поднялся до отметки 77,02 рубля, евро торговался на уровне 91,04 рубля.
На открытии торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,01%, до 2834,33 пункта, а индекс РТС снизился на 0,11%, до 1163,09 пункта.
Как писал NEWS.ru, российский банкир Илья Поляков охарактеризовал ситуацию на валютном рынке как весьма хаотичную и тяжело предсказуемую. Поэтому, по его словам, россиянам следует хранить сбережения в той валюте, в которой средства могут быть потрачены в будущем. Поляков отметил, что доля валютных вкладов розничных клиентов банка не превышает 10%. Россияне, как правило, отдают предпочтение долларам. Интересом у них пользуются также евро, фунты стерлингов и даже экзотические валюты.
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