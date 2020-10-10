Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов

https://static.news.ru/photo/b175044c-0c5d-11eb-b7fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской биржи 12 октября курс доллара по отношению к рублю вырос на 0,21%, курс евро — на 0,13%.

По данным торгов на 10:00 мск, курс доллара составил 76,93 рубля, курс евро — 90,93 рубля. Уже через пять минут после начала торгов доллар поднялся до отметки 77,02 рубля, евро торговался на уровне 91,04 рубля.

На открытии торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,01%, до 2834,33 пункта, а индекс РТС снизился на 0,11%, до 1163,09 пункта.

Как писал NEWS.ru, российский банкир Илья Поляков охарактеризовал ситуацию на валютном рынке как весьма хаотичную и тяжело предсказуемую. Поэтому, по его словам, россиянам следует хранить сбережения в той валюте, в которой средства могут быть потрачены в будущем. Поляков отметил, что доля валютных вкладов розничных клиентов банка не превышает 10%. Россияне, как правило, отдают предпочтение долларам. Интересом у них пользуются также евро, фунты стерлингов и даже экзотические валюты.