Курс евро укрепился до 101 рубля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс евро впервые с 26 октября укрепился до 101,68 рубля, следует из данных МосБиржи. Вместе с тем курс доллара с расчетом на завтра поднялся до 92,24 рубля, а юань — до 12,88 рубля.

Финансовый эксперт кандидат экономических наук Владимир Григорьев выразил мнение, что в январе доллар будет находиться в пределах 89–91 рубля. По его словам, в последнее время курсы американской валюты и евро колеблются, что связано с влиянием разнонаправленных тенденций, такая ситуация продлится примерно до середины января.

Нестабильность обусловлена несколькими факторами, добавил Григорьев. С одной стороны, на укрепление рубля подействовали и продолжают действовать введенные валютные ограничения. С другой стороны, в конце года многие компании закрывают контракты, расплачиваясь валютой с иностранными поставщиками. Кроме того, наблюдается предпраздничная активность торговых компаний, заключил эксперт.

Тем временем экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев сообщил, что повышение ключевой ставки по решению Центробанка РФ может привести к положительным последствиям. По его словам, такая мера позитивно скажется на курсе отечественной валюты и приведет к ее укреплению к президентским выборам. Предполагается, что ключевая ставка может быть повышена до 17%.