Россиянам рассказали, как изменится курс рубля до конца года Экономист Григорьев: доллар в январе будет колебаться в пределах 89–91 рубля

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В январе доллар будет находиться в пределах 89–91 рубля, сообщил в беседе с Lenta.ru финансовый эксперт кандидат экономических наук Владимир Григорьев. По его словам, в последнее время курсы американской валюты и евро колеблются, что связано с влиянием разнонаправленных тенденций, такая ситуация продлится примерно до середины января.

Я думаю, что доллар будет находиться где-то в интервале 89–91 рубля, евро — в интервале 97–99 рублей, — отметил специалист.

Такая нестабильность обусловлена несколькими факторами, добавил Григорьев. С одной стороны, на укрепление рубля подействовали и продолжают действовать введенные валютные ограничения. С другой стороны, в конце года многие компании закрывают контракты, расплачиваясь валютой с иностранными поставщиками. Кроме того, наблюдается предпраздничная активность торговых компаний, заключил эксперт.

Кандидат экономических наук доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица ранее заявил, что курсы доллара и евро перед Новым годом будут колебаться в пределах 90 и 98 рублей соответственно. Однако если Центробанк решит снова увеличить ключевую ставку, то, по словам эксперта, рубль может укрепиться. Перепелица также не исключил, что этому может способствовать рост стоимости нефти после решения ОПЕК+ о сокращении ее добычи.

При этом экономист Михаил Беляев считает, что принимаемые главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной меры могут отрицательно сказаться на валютном курсе, поскольку они оказывают «удушающее» влияние на российскую экономику. По словам финансового аналитика, приемы, которые использует Банк России, не могут стабилизировать курс рубля.