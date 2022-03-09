Курсы доллара и евро установили исторический максимум

Курс евро обновил исторический максимум стоимости по отношению к рублю, валютные сделки проходят по верхней планке, установленной Московской Биржей. По данным биржи, курс доллара расчётами на «завтра» на 10:36 мск вырос на 12,36 рубля, до 117,36 рубля, курс евро — на 8,44 рубля, до 127,43 рубля.

Предыдущий максимум евро равнялся 125,97 рубля.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов заявил, что сейчас сложно достоверно оценивать честный курс рубля к доллару. По его словам, на курс валюты влияет и её обеспеченность золотовалютными резервами страны-эмитента, но Запад частично заморозил их у РФ. По его мнению, справедливым курсом можно считать 85–95 рублей за доллар.

Эксперт добавил, что ещё до введения новых санкций Запада курс рубля к доллару был занижен. Тогда с точки зрения экономики курс должен был составлять примерно 62 рубля за доллар.

В то же время инвестор и трейдер Никита Дёмин призвал россиян перевести часть рублёвых сбережений в юани. Эксперт отметил, что официальная инфляция в США выше, чем в Китае, а доходность по десятилетним облигациям существенно ниже. К тому же, по его словам, «гегемония доллара изживает себя».