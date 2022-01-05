Курс евро поднялся выше 86 рублей впервые с 21 сентября

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской Бирже поднялся выше 86 рублей. Европейская валюта торговалась на уровне 86,02 рубля, об этом свидетельствуют данные биржевой площадки на 19:29 мск. В последний раз евро находился на такой отметке в сентябре 2021 года.

Курс доллара тоже поднялся, но не сильно — на 0,77%, и достиг отметки 75,94 рубля.

Ранее глава отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган поделился мнением, что сбережения лучше хранить в иностранной валюте, а именно в долларах или евро. Эксперт отметил, что альтернативным вариантом может быть хранение денег в других валютах «второго эшелона», таких как швейцарский франк, иена и даже норвежская крона.

Коган отметил, что в октябре ФРС США объявила о скором сворачивании программы выкупа активов, что приведёт к укреплению американского доллара. Так, на фоне общей слабости европейской валюты и энергетического кризиса в Европе доллар США по отношению к евро уже подорожал с 1,19 до 1,13.

В декабре аналитики крупнейших российских финансовых институтов спрогнозировали укрепление рубля в 2022 году. По их мнению, среднегодовой курс рубля по отношению к доллару будет равен 72,9, по отношению к евро — 83,3.