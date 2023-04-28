Курс евро опустился ниже 89 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс европейской валюты опустился ниже 89 рублей, свидетельствуют данные Московской Биржи. Также снизился курс доллара.

По данным МосБиржи, к середине дня курс доллара снижался на 20 копеек — до 81,14 рубля. Курс евро упал на 73 копейки — до 88,99 рубля.

7 апреля аналитик «Финам» Александр Потавин предсказывал, что в среднесрочной перспективе курс рубля может укрепиться относительно текущих уровней. В разговоре с журналом «Компания» он пояснил, что для этого нужно, чтобы нефть Brent в течение двух месяцев не опускалась ниже $85. Эксперт отметил, что текущий рост стоимости нефти может привести к повышению притока валютной выручки в России только к концу апреля.

Слабый курс рубля, по словам Потавина, нужен правительству России для покрытия дефицита бюджета в условиях сильного падения государственных доходов. Он пояснил, что в марте 2023 года поступления от нефтегазовой отрасли снизились на 75,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Аналитик уточнил, что девальвация рубля позволяет частично перекрыть дыру в бюджете. Эксперты также считают, что в этом году не стоит ждать рекордного падения рубля по курсу к доллару и евро и давление на национальную валюту продлится еще некоторое время.