Аналитик предсказал, что ожидает курс рубля Аналитик Потавин: курс рубля в среднесрочной перспективе может укрепиться

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В среднесрочной перспективе курс рубля может укрепиться относительно текущих уровней, предсказал аналитик «Финам» Александр Потавин. В разговоре с журналом «Компания» он пояснил, что для этого нужно, чтобы нефть Brent в течение двух месяцев не опускалась ниже $85. Эксперт отметил, что текущий рост стоимости нефти может привести к повышению притока валютной выручки в России только к концу апреля.

Слабый курс рубля, по словам Потавина, нужен правительству России. Это связано с покрытием дефицита бюджета в условиях сильного падения государственных доходов. Он пояснил, что в марте 2023 года поступления от нефтегазовой отрасли снизились на 75,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Аналитик уточнил, что девальвация рубля позволяет частично перекрыть дыру в бюджете.

Эксперты также считают, что в этом году не стоит ждать рекордного падения рубля по курсу к доллару и евро. По мнению аналитиков, давление на национальную валюту продлится еще некоторое время.

Депутат Госдумы Николай Арефьев ранее предсказал стабилизацию курса доллара после выполнения программы импортозамещения. По прогнозу парламентария, курс доллара сохранится на уровне чуть выше 80 рублей.

6 апреля на торгах Московской Биржи курс доллара впервые с 18 апреля 2022 года превысил отметку в 80 рублей, поднявшись до 81,03 рубля. Курс евро достиг 89,05 рубля.