В ГД рассказали, когда прекратятся скачки курса доллара Депутат ГД Арефьев: курс доллара стабилизируется при выполнении программы импортозамещения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс доллара стабилизируется, когда вся необходимая продукция будет производится в самой стране, заявил в беседе с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По прогнозу парламентария, курс доллара сохранится на уровне чуть выше 80 рублей. Американская валюта 6 апреля в ходе торгов Мосбиржи превысила эту отметку впервые за год.

Когда мы будем производить все сами и меньше будем покупать и продавать, тогда курс иностранных валют стабилизируется, как это было в СССР, но это будет не скоро, только после реализации программы импортозамещения, — сообщил Арефьев.

Депутат подчеркнул, что ЦБ не должен допустить дальнейшего роста курса доллара.

Мы сейчас покупаем товары, купленные за дешевый доллар. Сейчас мы их выкупим и придут дорогие товары, начнется инфляция, ЦБ это не нравится, они сразу начнут понижать курс доллара. Максимальный минимум — где-то 50 рублей за доллар, — объяснил парламентарий.

6 апреля на торгах Московской биржи курс доллара впервые с 18 апреля 2022 года превысил отметку в 80 рублей, поднявшись до 81,03 рубля. Курс евро достиг 89,05 рубля.

Глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что скачки курса доллара связаны с притоками и оттоками валюты. Министр отмечал, что цены на энергоносители выросли, что должно укрепить рубль.