Силуанов объяснил рост курса доллара Силуанов: изменения курса доллара связаны с притоками и оттоками валюты в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антон Силуанов

Изменения курса доллара связаны с притоками и оттоками валюты в Россию, что зависит от торгового баланса, завил в эфире телеканала «Россия 1» министр финансов Антон Силуанов. Он уточнил, что цены на российские энергоносители повысились, что приведет к притоку валюты и укрепит рубль.

Эти изменения связаны либо с увеличением импорта, либо с сокращением экспортной выручки. Тенденция бывает в течение последних месяцев как в одну, так и в другую сторону. <...> Курс у нас придерживается рыночных принципов, абсолютно плавает в условиях изменения внешнеэкономической конъюнктуры, — сказал Силуанов.

Ранее бывший советник министра экономики России Евгений Надоршин в разговоре с NEWS.ru заявил, что доллар может подняться до 83 рублей в ближайшем будущем. По его мнению, к этому приведет спекулятивная волна, которая, в том числе, поднята СМИ.

Ранее аналитик «Финам» Александр Потавин и эксперт TeleTrade Алексей Федоров рассказали NEWS.ru, что через год-полтора курс доллара может вырасти до 120 рублей из-за того, что властям нужно будет закрывать дыры в бюджете.