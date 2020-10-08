Курс доллара снизился на открытии торгов МосБиржи

https://static.news.ru/photo/ca8b6d22-0938-11eb-b3bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американской валюты на открытии торгов Московской Биржи потерял 0,29% и достиг отметки в 77,8 рубля. В свою очередь курс евро вырос на 0,14% — до 91,97 рубля.

По состоянию на 10:09 мск снижение курса доллара замедлилось до 77,91 руб. (−0,14%). Курс евро также начал уменьшаться на 0,2% — до 91,65 руб.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Индекс МосБиржи вырос на 0,28% и достиг 2850,65 пункта, а индекс РТС — на 0,6%, до 1150,83 пункта.

Как писал NEWS.ru, ранее инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин заявил, что справедливое соотношение рубля к американскому доллару должно быть на отметке в 67 единиц. Однако нынешние показатели на 12–13% ниже экономических расчётов. Такая девальвация не имеет экономических причин.