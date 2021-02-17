Курс доллара снизился до 73,8 рубля

https://static.news.ru/photo/3cfb34de-71bf-11eb-89fa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской Биржи 18 февраля курс доллара поднялся до 73,81 рубля (+0,13%), а затем снизился до 73,75 рубля, курс евро упал на 0,16%, до 89,91 рубля.

По данным торговой площадки на 10:00 мск, курс доллара составил 73,81, курс евро — 89,91 рубля. К 10:27 мск курс доллара находился на отметке в 73,75 рубля (+0,05%), курс евро торговался по 88,84 рубля (+0,08%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Индекс МосБиржи достиг 3451,69 пункта, индекс РТС вырос до 1475 пунктов.

Как писал NEWS.ru, россиянам не стоит вкладывать свои сбережения в биткоины, поскольку биткоин отличается сверхволатильностью. Об этом рассказал член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков. По мнению эксперта, лучше держать деньги в валюте, которая является основным средством платежей. Эксперт заключил, что если очень хочется рискнуть, то куда проще поехать туда, где есть разрешённые игровые зоны, и три раза «поставить на красное», в этом случае результат будет практически один и тот же.

Ранее стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — вновь побила исторический рекорд, поднявшись выше отметки $50 тысяч.