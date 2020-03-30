https://static.news.ru/photo/0cf1111e-7256-11ea-98fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на открытии МосБиржи превысил отметку в 80 рублей, а курс евро приближается к 89 рублям.

Индекс МосБиржи на открытии торгов упал на 1,3%, индекс РТС — на 0,9%.

27 марта курс американской валюты на открытии торгов вырос на 0,4% и достиг отметки в 77,8 рубля. Согласно данным МосБиржи, к 10:12 доллар замедлил свой рост и находился на уровне 77,71 рубля. Утром курс евро прибавлял 0,7%, достигая 85,97 рубля. Позднее он продолжил рост на 0,5% и составлял 85,82 рубля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жители России начали в срочном порядке закрывать свои вклады и снимать наличные. Об этом говорится в письме, которое Ассоциация банков России направила председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.

По мнению экспертов, это связано с тем, что ЦБ не предоставил полную информацию о новом налоге на вклады. Они попросили регулятор подробно разъяснить новые правила, а также выработать меры на случай массового побега клиентов из банков.