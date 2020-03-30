Курс доллара на открытии МосБиржи превысил отметку в 80 рублей, а курс евро приближается к 89 рублям.
Индекс МосБиржи на открытии торгов упал на 1,3%, индекс РТС — на 0,9%.
27 марта курс американской валюты на открытии торгов вырос на 0,4% и достиг отметки в 77,8 рубля. Согласно данным МосБиржи, к 10:12 доллар замедлил свой рост и находился на уровне 77,71 рубля. Утром курс евро прибавлял 0,7%, достигая 85,97 рубля. Позднее он продолжил рост на 0,5% и составлял 85,82 рубля.
Ранее NEWS.ru сообщал, что жители России начали в срочном порядке закрывать свои вклады и снимать наличные. Об этом говорится в письме, которое Ассоциация банков России направила председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.
По мнению экспертов, это связано с тем, что ЦБ не предоставил полную информацию о новом налоге на вклады. Они попросили регулятор подробно разъяснить новые правила, а также выработать меры на случай массового побега клиентов из банков.
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