Курс доллара на МосБирже поднялся после заявлений Байдена

https://static.news.ru/photo/44ac1a54-8718-11eb-924d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская валюта ускорила рост до 1,58% к уровню закрытия предыдущей сессии и остановилась на отметке в 74 рубля впервые с 10 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской Биржи на 14:18 мск.

Эксперты отмечают, что доллар начал расти после того, как было опубликовано интервью президента США Джо Байдена.

Между тем долларовый индекс РТС во время торгов упал на 3,5% к уровню закрытия прошлой сессии до 1498,37. Таким образом индекс опустился ниже 1500 пунктов впервые с 11 марта.

Индекс МосБиржи также снижается. Он упал на 2,24% и остановился на уровне 3509,57 пункта.

Ранее хозяин Белого дома заявил, что они с российским президентом Владимиром Путиным понимают друг друга.

Как писал NEWS.ru, февраль стал очень хорошим месяцем для российского рубля — благодаря росту цен на нефть нацвалюта стала самой сильной на развивающихся рынках. Тем не менее она по-прежнему недооценена на 5–7%. Аналитики не исключили, что в марте рубль продолжит рост, несмотря на новый пакет антироссийских санкций.