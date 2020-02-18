Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский лидер Владимир Путин рассмотрит идею депутатов. Она предполагает запрет на комиссию при оплате услуг ЖКХ. Соответствующее заявление он сделал на встрече с руководителем партии «Единая Россия» Сергеем Неверовым.

Мы этот вопрос достаточно хорошо обсудили, проработали, обсуждали его с Центральным банком Российской Федерации, они нас поддерживают, — внести такие изменения, чтобы эти комиссии отменить. Поддержите нас, мы готовы такие...