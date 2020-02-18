Новое правительство России может совершить манёвр, который позволит снизить налоговую нагрузку. С таким мнением выступил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.
Я думаю, что у правительства нового есть манёвр, в том числе и в налоговом манёвре, можно поискать ослабление налоговой нагрузки, — считает Кудрин.
При этом он отказался давать какие-либо подробности на этот счёт,
Как писал NEWS.ru, правительство вернулось к дискуссии о снижении страховых взносов для работодателей — с 30 до 23–25%. При ставке 23%, как ожидается, сократится налоговая нагрузка на все отрасли. Больше всего от снижения страховых взносов должны выиграть отрасли, ориентированные на внутренний спрос, и с высокой долей расходов на оплату труда. Снижение страховых взносов обойдётся казне, в зависимости от ставки, в 1,2–1,75 трлн рублей. При снижении ставки на 1% недополученные доходы составят около 250 млрд рублей. Однако столько же выиграет экономика.
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